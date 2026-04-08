ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عاطلاً استغل خطأ تقنياً في نظام تطبيق للتحويلات المالية للاستيلاء على أموال مؤسسة كبرى بغير حق، حيث عثر بحوزته على كميات من الذهب والفضة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و22 بطاقة دفع إلكتروني و7 هواتف محمولة وجهاز لاب توب كشف تورطه في تداول العملات الرقمية المشفرة والإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء فورياً، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقلب الدرب الأحمر بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم بكل حسم وقوة لضمان حماية الاقتصاد الوطني.

استغلال خطأ تقني بالتطبيقات المالية

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام المتهم برصد ثغرة برمجية في النظام الإلكتروني مكنته من سحب مبالغ غير مستحقة، ومن جانب آخر استغل الأرباح غير المشروعة في شراء مشغولات ذهبية وفضية لتمويه مصدرها بشكل قاطع وصارم، علاوة على استخدامه بطاقات الدفع الإلكتروني في عمليات سحب وإيداع مشبوهة للتمويه المالي، فورياً وبكل حسم وقوة لضمان عدم ملاحقته قانونياً، حيث كان يطمح لتحقيق ثراء سريع بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية التي رصدت نشاطه بدقة.

استولى على أموال مؤسسة بالقاهرة

استهدفت القوات مكان تواجد المتهم عقب بلاغ رسمي من مسئولي الشئون القانونية، حيث تبين أنه استولى على أموال مؤسسة بالقاهرة عبر التلاعب بالنظام الإلكتروني لأحد تطبيقات التحويلات. وفي السياق ذاته، أقر المتهم بممارسة نشاط الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.