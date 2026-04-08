أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل تعيش حالة من التخبط بعد خسارتها الاستراتيجية أمام إيران، مما دفعها لتبني استراتيجية "خلط الأوراق" عبر تصعيد استهدافها للداخل اللبناني.

وقال "فارس" في حواره لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المحرك الأساسي لهذه التحركات هو الرغبة في جر طهران إلى مواجهة مباشرة، والعمل بجدية على تقويض الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً.

محاولات استدراج واشنطن وتكريس واقع جديد

أضاف أستاذ العلاقات الدولية، في تحليل للدوافع الخفية وراء التصعيد، أن تل أبيب تسعى جاهدة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتحديداً إلى نقطة الصفر، بهدف إقناع الولايات المتحدة باستئناف عملياتها العسكرية ضد المنشآت الإيرانية. واعتبر أن هذا السلوك الإسرائيلي يهدف في جوهره إلى فرض واقع أمني وعسكري جديد في منطقة الجنوب اللبناني، بعيداً عن التفاهمات القائمة.

معادلة الرد الإيراني وجبهات الإسناد

وحول طبيعة الصراع الحالي، أوضح"فارس" أن حزب الله لم يتوقف عن أداء دوره كجبهة إسناد قوية لإيران، في وقت تواصل فيه القيادة في طهران دراسة كافة السيناريوهات المتاحة للرد على ما وصفه بـ "العدوان الغاشم".

وحذر من أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي يضع أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، ويهدد بانفجار شامل لا يمكن احتواؤه.

هدنة "القلم الرصاص" وضرب جهود الوساطة

وبالحديث عن المسار الدبلوماسي، أكد الدكتور حامد فارس أن الاتفاق الحالي يتسم بالهشاشة الشديدة، واصفاً إياه بأنه "كُتب بالقلم الرصاص" ولا يمكن اعتباره أساساً صلباً لبناء سلام دائم. وأشار إلى أن توقيت التصعيد الإسرائيلي يستهدف بالدرجة الأولى ضرب جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين في مقتل، خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعة الحاسم، لقطع الطريق أمام أي حلول سياسية وشيكة.

عسقلة الأزمة وتهميش الحل الدبلوماسي

وفي ختام رؤيته التحليلية، شدد"فارس" على أن التحركات الإسرائيلية المتسارعة تسعى للقضاء تماماً على أي بارقة أمل للحلول الدبلوماسية. وأشار إلى أن هذا التعنت يأتي في توقيت نجحت فيه الضغوط الدولية في تحقيق اختراقات ملموسة، مثل إعادة فتح مضيق هرمز وعودة واشنطن لطاولة المفاوضات، إلا أن إسرائيل تصر على جعل الخيار العسكري هو المسار الوحيد والنهائي للتعامل مع الأزمة.

اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية

يوسف زيدان: إسرائيل تستخدم استراتيجية "استمالة الأقليات" لإعادة هندسة المنطقة