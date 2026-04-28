رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بحركات وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بلوجر الهرم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى. وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو الشرقية

في سياق آخرن كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى زعمت خلالها صاحبة الحساب قيام بعض جيرانها بالتعدى بالسب والضرب على والدها وشقيقها بمحل سكنهم، وإلقاء القبض على شقيقها بدون وجه حق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (أحد الأشخاص "بالمعاش")، طرف ثان: (شقيق الشاكية) وأمكن ضبط الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بالتعدى بالسب لخلافات بينهما حول الجيرة، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بادعائها الكاذب لاهتمام المسئولين بشكواها.

زفة القليوبية

وكشفت مباحث القليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إطلاق بعض الأشخاص أعيرة وألعاب نارية ابتهاجاً بحفل زفاف أحد ذويهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مُطلقى الألعاب والأعيرة النارية "الظاهرين بمقطع الفيديو" (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور) وبحوزتهم (2 طبنجة مُحدث صوت) ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ابتهاجا بحفل زفاف نجل أحدهم.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين