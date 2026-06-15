توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين.

وأضافت أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق شمال ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% وعلى فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 28 للعظمى و20 للصغرى، وشمال الصعيد 35 للعظمى و24 للصغرى، فيما تسجل جنوب الصعيد 41 درجة للعظمى و27 للصغرى.