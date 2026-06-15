أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مستقبل محمد صلاح يجب أن يبني على اعتبارات فنية تضمن استمراره في المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية، مشيراً إلى أن قائد الفراعنة لا يحتاج إلى البحث عن المكاسب المالية بقدر حاجته إلى اختيار الوجهة التي تناسب قدراته في المرحلة الحالية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أنا بقول إن محمد صلاح راجل فلاح زيي، أنا حالياً مش على اتصال مباشر بيه لأنه بيغير أرقام تليفوناته باستمرار، وآخر رقم كان بيني وبينه كان سنة 2012".

و أضاف:"وبناءً على رؤيتي الفنية، لو حبيت أدي نصيحة صادقة ومخلصة لمحمد صلاح بخصوص العروض الموجودة قدامه فأنا أقول إن صلاح لو كان راح الدوري الأمريكي من خمس سنين، كان هيكسر الدنيا هناك وهيعمل تاريخ استثنائي وإعجازي".

وتابع حديثه قائلاً:"لكن دلوقتي الموضوع هيبقى صعب جداً عليه، لأن الدوري الأمريكي مرهق للغاية بسبب السفر الطويل وضغط المباريات وهيحتاج وقت كبير عشان يتأقلم مع الأجواء والقوة البدنية وده وقت ممكن مايبقاش متاح ليه في المرحلة الحالية من مشواره".

وواصل عبدالفتاح:"أما بالنسبة للدوري السعودي، لو صلاح بيفكر من الناحية المادية فقط، فأنا بصراحة ما أعتقدش إن محمد صلاح بيدور على الفلوس بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك له هو وصل لمكانة مالية كبيرة جدًا ومش محتاج يثبت حاجة على المستوى ده".

ووجه نصحية لصلاح قائلاً:"عشان كده، لو محمد صلاح ابني وفي نفس الموقف الحالي، هقوله مباشرة وواضحة روح الدوري الإيطالي فوراً، الدوري الإيطالي هو أكتر دوري مناسب لإمكانيات محمد صلاح الفنية والبدنية في المرحلة الحالية من مسيرته".

وأكمل:"هناك أندية كبيرة جداً تتمنى التعاقد معاه زي يوفنتوس وإنتر ميلان وروما، وده هيضمن له إنه يفضل في أعلى مستوى أوروبي لمدة سنتين أو 3 سنين كمان وهو محافظ على كفاءته وقدراته".

وأتم تصريحاته قائلاً:"أما لو كانت أولويته الأساسية هي الجانب المادي فقط وأنا ما أقدرش أجزم بده إلا لو قعدت معاه واتكلمت معاه بشكل مباشر عشان أفهم طريقة تفكيره لأنه راجل ذكي جداً ففي الحالة دي أكيد الوجهة الأقرب والمنطقية هتكون دوريات الخليج".