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قبل ضربة البداية.. حسام حسن يعاين ملعب مباراة مصر وبلجيكا (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

06:39 ص 15/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني لمنتخب مصر

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تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، أرضية ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، والذي يستضيف مواجهة الفراعنة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة، قبل ساعات من انطلاق المواجهة التي تعد واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى في البطولة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام المنتخب البلجيكي، مساء اليوم الإثنين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية.

ويسعى الفراعنة لتحقيق بداية إيجابية في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، فيما يأمل المنتخب البلجيكي في تأكيد ترشيحاته كأحد أبرز المنافسين على التأهل إلى الدور التالي.

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