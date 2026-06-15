يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء أعمال الامتحانات وبدء مراحل التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعمال تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات بشكل يومي ومنتظم، في إطار الحرص على الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

ومن المقرر إتاحة النتيجة فور اعتمادها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنا، وكذلك من خلال الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها إلكترونيًا باستخدام رقم الجلوس.

وأكدت المديرية أن لجان التصحيح تعمل وفق ضوابط دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مع مراجعة الدرجات قبل اعتماد النتيجة رسميًا.