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أبرز المعلومات عن ملعب مباراة منتخب مصر و بلجيكا بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

05:59 ص 15/06/2026
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يستهل منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في النسخة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونسلط الضوء على أبرز المعلومات عن ملعب مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026.

ويقع ملعب "لومن فيلد" في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح الملعب رسميا في 28 يونيو 2002 تحت اسم "ملعب سيهوكس"، قبل أن يشهد عدة تغييرات في اسمه حتى استقر على اسمه الحالي.

ويعد الملعب المقر الرئيسي لفريق سياتل ساوندرز الذي يقع في الدوري الأمريكي، ويتسع لنحو 68,740 متفرجا في مباريات كرة القدم، مع إمكانية زيادة السعة في الفعاليات الكبرى.

ويتميز بتصميمه المفتوح وأجوائه الجماهيرية الصاخبة، إضافة إلى إطلالاته المميزة.

ومن المقرر أن يحتضن هذا الملعب مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة منتخب مصر

والجدير بالذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

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