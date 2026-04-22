تهز كفر الشيخ.. ضبط سيدة ونجلها بعد واقعة الاعتداء على "طالب دسوق"

كتب : علاء عمران

02:02 م 22/04/2026

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام سيدة ونجلها بالتعدي على حفيده بالضرب بنطاق محافظة كفر الشيخ، مما استوجب تحركاً أمنياً فورياً لكشف الحقيقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تبلغ لقسم شرطة دسوق بوقوع مشاجرة بين طرف أول (طالب) وطرف ثان (طالب ووالدته)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم. وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب مشادة كلامية بين الطالبين أثناء خروجهما من أحد الدروس التعليمية، تطورت إلى تبادل الضرب بالأيدي "دون إصابات"، مما دفع والدة الطالب الثاني للتدخل ودفع الطالب الأول وإسقاطه أرضاً.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


