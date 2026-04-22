إعلان

بعد استغاثة الأم.. ضبط متهم بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم بالمنوفية

كتب : علاء عمران

03:16 م 22/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها من ذوي الهمم بالضرب، وإحداث إصابته، بدعوى قيامه بسرقة منجل منه بمحافظة المنوفية.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا من زوج السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهو مزارع، ونجله من ذوي الهمم، ومصاب بسحجات بالظهر، مقيمان بدائرة المركز، بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الطفل بالضرب وإحداث إصابته.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وهو مزارع مقيم بذات دائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ذلك جاء بسبب تكرار تردد الطفل على المشتل الخاص به، واعتقاده بقيامه بمحاولة سرقة منجل من المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية ذوي الهمم الداخلية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

