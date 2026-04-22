كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها من ذوي الهمم بالضرب، وإحداث إصابته، بدعوى قيامه بسرقة منجل منه بمحافظة المنوفية.

تفاصيل اعتداء على طفل من ذوي الهمم

قالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أشمون بلاغًا من زوج السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهو مزارع، ونجله من ذوي الهمم، ومصاب بسحجات بالظهر، مقيمان بدائرة المركز، بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الطفل بالضرب وإحداث إصابته.

التعدي على طفل من ذوي الهمم

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وهو مزارع مقيم بذات دائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ذلك جاء بسبب تكرار تردد الطفل على المشتل الخاص به، واعتقاده بقيامه بمحاولة سرقة منجل من المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.