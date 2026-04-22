"بالمقص".. سقوط المتهمين في واقعة فيديو التعدي على شاب بقطور

كتب : علاء عمران

02:08 م 22/04/2026 تعديل في 02:09 م

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بنطاق محافظة الغربية، مما استوجب تحركاً أمنياً فورياً لكشف الحقيقة.

اعترافات المتهمين بقطور ومفاجأة الادعاء الكاذب للشاكي

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، استقبلت إحدى المستشفيات الشاكي مصاباً بجرح قطعي، وبسؤاله اتهم شخصين بالتعدي عليه بـ "مقص". ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المشكو في حقهما وبحوزة الأول "المقص" المستخدم، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، بينما كشفت التحقيقات مفاجأة بتراجع الشاكي عن اتهامه للثاني، مُقراً بأنه ادعى عليه كذباً نكاية به بسبب مشادة سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

النيابة العامة الغربية وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
أخبار المحافظات

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
أخبار مصر

رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال

التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
أخبار مصر

التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات
رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل
رياضة محلية

رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل

وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟