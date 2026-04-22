رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بنطاق محافظة الغربية، مما استوجب تحركاً أمنياً فورياً لكشف الحقيقة.

اعترافات المتهمين بقطور ومفاجأة الادعاء الكاذب للشاكي

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري، استقبلت إحدى المستشفيات الشاكي مصاباً بجرح قطعي، وبسؤاله اتهم شخصين بالتعدي عليه بـ "مقص". ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المشكو في حقهما وبحوزة الأول "المقص" المستخدم، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، بينما كشفت التحقيقات مفاجأة بتراجع الشاكي عن اتهامه للثاني، مُقراً بأنه ادعى عليه كذباً نكاية به بسبب مشادة سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.