حزب الله يطلق طائرة مسيرة على موقع إسرائيلي في جنوب لبنان

كتب : وكالات

03:14 م 22/04/2026

حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق طائرة مسيرة على موقع إسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضافت الجماعة في بيان لها أن هجومها على الموقع في قرية بياضة الجنوبية يوم الأربعاء جاء رداً على انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

إسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله ينتهك وقف إطلاق النار، مضيفاً أن الجماعة المدعومة من إيران أطلقت "طائرة معادية" باتجاه الجنود الإسرائيليين العاملين في منطقة جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض الطائرة ولم تعبر إلى داخل إسرائيل.

ساعر يدعو لبنان للعمل مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لبنان إلى العمل مع إسرائيل لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قبل المفاوضات التي ستعقد في واشنطن يوم الخميس.

قال ساعر خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال أمام سفراء إسرائيل والسلك الدبلوماسي: "ليس لدينا أي خلافات جدية مع لبنان، هناك بعض النزاعات الحدودية البسيطة التي يمكن حلها".

وتابع: " لبنان دولة فاشلة تسيطر عليها إيران من خلال حزب الله، والعقبة أمام السلام والتطبيع بين البلدين هي واحدة وتتمثل حزب الله"، مضيفاً أن لبنان يمكن أن يكون له "مستقبل من السيادة والاستقلال والتحرر من الاحتلال الإيراني".

وزير الخارجية الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله وقف إطلاق النار مفاوضات واشنطن

