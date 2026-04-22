تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي

كتب : رمضان يونس

03:22 م 22/04/2026

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتغريم الفنانة هالة صدقي مبلغ 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بسب وقذف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

حكم من الاقتصادية ضد هالة صدقي

كما ألزمت المحكمة الفنانة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليها، إلى جانب المصاريف القضائية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى المقامة من الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي ضد هالة صدقي، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير، إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيها.

أزمة هالة صدقي وشاليمار الشربتلي

وجاء الحكم بعد نظر القضية والاطلاع على أوراقها وسماع مرافعات الأطراف، حيث انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة وتوقيع العقوبة المشار إليها.

هالة صدقي المحكمة الاقتصادية سب وقذف

