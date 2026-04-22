بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم

بدأ بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، طرح الشهادات الجديدة أجل 3 سنوات ذات سعر الفائدة الثابت 17.25% بداية من اليوم عبر الفروع والقتوات الرقمية.

كان البنك الأهلي أعلن أمس رفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادات البلاتينية بداية من اليوم، عقب هذا القرار أعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على الشهادات تحت اسم "القمة" إلى 17.25% بدلا من 16%.

هذه الشهادات تسري على الإصدارات الجديدة أو الشهادات التي حان أجل استحقاقها تزامنا مع طرح هذه الشهادات فيما ستظل أسعار الفائدة القائمة دون تغيير حتى انتهاء أجلها قبل طرح هذه الشهادات.

تفاصيل الشهادات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري:

الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت: 17.25% سنويا.

دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

أجل الشهادات: يبلغ 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادات: تبدأ من ألف جنيه.

كسر الشهادة: يمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

الاقتراض بضمان الشهادة: يحق للعميل للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها

بنك مصر

شهادة "القمة" ذات العائد الثابت: 17.25% سنويا.

دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

أجل الشهادات: يبلغ 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادات: تبدأ من ألف جنيه.

كسر الشهادة: يمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

الاقتراض بضمان الشهادة: يحق للعميل للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها.