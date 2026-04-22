بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم

كتب : منال المصري

10:47 ص 22/04/2026

الشهادات البنكية

بدأ بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، طرح الشهادات الجديدة أجل 3 سنوات ذات سعر الفائدة الثابت 17.25% بداية من اليوم عبر الفروع والقتوات الرقمية.

كان البنك الأهلي أعلن أمس رفع سعر الفائدة 1.25% على الشهادات البلاتينية بداية من اليوم، عقب هذا القرار أعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على الشهادات تحت اسم "القمة" إلى 17.25% بدلا من 16%.

هذه الشهادات تسري على الإصدارات الجديدة أو الشهادات التي حان أجل استحقاقها تزامنا مع طرح هذه الشهادات فيما ستظل أسعار الفائدة القائمة دون تغيير حتى انتهاء أجلها قبل طرح هذه الشهادات.

تفاصيل الشهادات الجديدة في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري:

الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت: 17.25% سنويا.

دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

أجل الشهادات: يبلغ 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادات: تبدأ من ألف جنيه.

كسر الشهادة: يمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

الاقتراض بضمان الشهادة: يحق للعميل للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها

بنك مصر

شهادة "القمة" ذات العائد الثابت: 17.25% سنويا.

دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

أجل الشهادات: يبلغ 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادات: تبدأ من ألف جنيه.

كسر الشهادة: يمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

الاقتراض بضمان الشهادة: يحق للعميل للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي قيمتها.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
أخبار مصر

وزير المالية: إيراداتنا تتخطى حاجز التريليون جنيه في الموازنة الجديدة
طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
زووم

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة
بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
أخبار البنوك

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
كواليس ضبط "طفل الجراج" ووالده بعد فيديو القيادة المتهورة بالجيزة
حوادث وقضايا

كواليس ضبط "طفل الجراج" ووالده بعد فيديو القيادة المتهورة بالجيزة
صيدلية في قلب الصحراء.. كنز طبي داخل أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

صيدلية في قلب الصحراء.. كنز طبي داخل أكبر مزرعة صبار بجنوب سيناء

3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟