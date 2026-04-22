نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة موجعة لمافيا استغلال الصغار، حيث تمكنت من رصد وضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص (رجلين و7 سيدات، لستة منهم سوابق جنائية)، احترفوا استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية قسرية في ميادين وشوارع محافظة القاهرة.

ضبط شبكة تستغل 14 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط المتهمين متلبسين وبصحبتهم 14 طفلاً من المعرضين للخطر، كان يتم إجبارهم على "البيع الإلحاحي" والتسول في ظروف قاسية لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة للمديرين، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا صراحة بنشاطهم الإجرامي واتخاذهم من هؤلاء الأطفال وسيلة للتربح السريع.

وفي لفتة إنسانية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بينما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم في دور رعاية متخصصة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.