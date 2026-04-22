أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قطاع التعليم يشهد تحولات متسارعة تتطلب تطويرًا مستمرًا لمواكبة التغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل الحديث.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد، والذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان “المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات.. جسور عبر الحدود”.

وأوضح أن الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي الثامن لجودة التعليم والاعتماد يتمثل في تعزيز إتقان المهارات الجديدة والجدارات الحديثة، باعتبارها تمثل “عملة المستقبل”، في ظل تغير طبيعة الوظائف عالميًا وظهور تخصصات جديدة مثل البرمجة وتحليل البيانات وغيرها.

وشدد على ضرورة ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في بيئات العمل المتطورة، ومواكبة التحول السريع في المهارات المطلوبة عالميًا.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المؤتمر يواكب التحولات الدولية في التعليم من خلال التركيز على مفهوم المؤهلات المصغرة، بما يعزز التنافسية العالمية ويسهم في تقليل الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن هذه المؤهلات تساعد على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات دقيقة تسهم في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية، ودعم مسيرة التقدم وعمارة الأرض، بما يتوافق مع القيم الدينية الداعية إلى العلم والتطوير المستمر.

ولفت إلى أهمية الانفتاح على التجارب العالمية في التعليم، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، مؤكدًا أن تمكين الشباب من المهارات الحديثة يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر تقدمًا.