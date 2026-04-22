بالفيديو.. 40 إسرائيليا يعبرون الحدود السورية تحت شعار الاستيطان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، بأن عددا من المستوطنين تسللوا اليوم الأربعاء، إلى بلدة الحضر الواقعة في جنوب سوريا، قبل أن يعيدهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إسرائيل.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه في "حدث غير مألوف في يوم الاستقلال، عبر عشرات الشباب الحدود مع سوريا وتحصنوا في المنطقة العازلة قبل إخراجهم من قبل الجيش الإسرائيلي".

الاستيطان في سوريا

وقالت قناة كان العبرية إن "25 ناشطا من حركة "رواد باشان" الاستيطانية اليمينية المتطرفة، عبروا الحدود في هضبة الجولان، وتحصنوا على سطح مبنى عند سفح جبل الشيخ، مطالبين بالاستيطان في سوريا"، مشيرة إلى أن قوات الأمن أعادتهم إلى الحدود الإسرائيلية، حيث تم تسليمهم إلى الشرطة".

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن نحو 40 ناشطًا عبروا مسافة 500 متر داخل الأراضي السورية، قبل أن تتم إعادتهم إلى داخل إسرائيل وتسليمهم إلى الشرطة.

חצו לשטח סוריה: תיעוד עשרות פעילי ארגון "חלוצי הבשן" אשר מתבצרים בשעה זו על גג בפאתי הכפר הסורי ח'דר למרגלות החרמון | צפו >>>@rubih67 pic.twitter.com/k5w1NbCQd9 — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2026

وليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها مجموعة تابعة للمنظمة، التي تحظى بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف ومن حركة "نحلاه"، الحدود بشكل مخالف.

وجاء في بيان حركة "روّاد الباشان": "لو كنا، على سبيل المثال، قد استوطنّا في لبنان خلال فترة بيجن وشامير، لما تمكن باراك من سحب جيش الاحتلال من هناك بهذه السهولة،. وعلى حكومة اليمين استغلال الأيام المتبقية لها لفرض وقائع على الأرض".