إعلان

واقعة "طالبة الشروق".. الأمن يُحقق في منع معلمة لتلميذة مريضة بالأنيميا من تناول الدواء

كتب : علاء عمران

01:01 م 22/04/2026 تعديل في 01:32 م

الأمن يُحقق في منع معلمة لتلميذة مريضة بالأنيميا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من مُعلمة بإحدى المدارس بالقاهرة، لقيامها بمنع نجلته من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء تواجدها بالمدرسة، مما استوجب فحص الواقعة والوقوف على حقيقتها.

تفاصيل بلاغ والد الطالبة واعترافات المعلمة بمدينة الشروق

وبالفحص، تبين تلقي بلاغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص وبصحبته نجلته البالغة من العمر 8 سنوات، بتضرره من معلمة بذات المدرسة، لقيامها بمنع الطالبة من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء اليوم الدراسي، رغم معاناتها من مرض الأنيميا.

وبسؤال المشكو في حقها، أقرت بمنع الطفلة من تناول الطعام أثناء الحصص الدراسية بهدف الحفاظ على الانضباط داخل الفصل، مؤكدة عدم علمها بالحالة الصحية الخاصة للطالبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

طالبة مدرسة الشروق النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
أخبار البنوك

بسعر فائدة 17.25%.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن طرح الشهادات الجديدة اليوم
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
الحكومة تحسم الجدل بشأن دخول واردات غذائية تحتوي على إشعاع إلى البلاد
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن دخول واردات غذائية تحتوي على إشعاع إلى البلاد
حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
شئون عربية و دولية

حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
شئون عربية و دولية

عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

