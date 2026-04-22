رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، معرضا حياته وحياة المواطنين لخطر داهم ومخالفا قواعد السير الأساسية.

سقوط سائق نقل عرض حياة الناس للخطر بالتجمع

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها "منتهية التراخيص"، كما ألقي القبض على قائدها، واتضح أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا ذلك برغبته في اختصار الطريق وتوفير الوقت على حساب سلامة المواطنين، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

