ضبط صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات خادشة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط صانعة محتوى في قبضة الآداب

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

زيادة مشاهدات مقابل المحتوى الخادش

وبمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

