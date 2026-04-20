إعلان

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مصنع النسيج في المحلة الكبرى

كتب : أحمد أبو النجا

06:04 م 20/04/2026

حريق مصنع المحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلف المستشار تامر السجيني مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، فريقٍا من أعضاء النيابة ضم كلاً من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال لإجراء معاينةٍ لموق حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى وبرفقتهم مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.

وتبين من المعاينة أنه وقبيل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار، وقد أتى الحريق على الدور السابع بالكامل وتمت السيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية قبل امتداده لباقي أدوار العقار، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

مفاجأة تراخيص مصنع المحلة

فريق المعاينة سأل عددا من شهود العيان، واطلع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والوقوف على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، وتبين مصنع النسيج صادر له الترخيص بخمسة أدوار فقط، وعليه تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مخالفات اشتراطات التراخيص.

وانتقل فريق المعاينة إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على الحالة الطبية للمصابين وتبين تماثلهم جميعا للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

قرارات النيابة الإدارية

وبعد انتهاء المعاينة، قرر وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية من إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية للتشغيل، وحصر ومراجعة موقف العاملين بها، وعرض تقريرها على النيابة فور الانتهاء من إعداده وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحلة حريق النيابة الإدارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل"
أخبار مصر

احتفالًا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة "حكاية بطل"
اختلفت مع زوجها فأنهت حياة ابنها.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت قنا
أخبار المحافظات

اختلفت مع زوجها فأنهت حياة ابنها.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت قنا
نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
مصراوى TV

نهاد أبوالقمصان تعترف في أسئلة حرجة: لا أذهب لمحكمة الأسرة
الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
شئون عربية و دولية

الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)