إعلان

حتى 40 قرشًا.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتب : ميريت نادي

03:58 م 08/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 28 و40 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر
أخبار مصر

مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل
رياضة محلية

الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل

حتى 40 قرشًا.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

حتى 40 قرشًا.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات
بالترددات.. القنوات المجانية الناقلة لكاس العالم 2026
صور و فيديوهات كأس العالم

بالترددات.. القنوات المجانية الناقلة لكاس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة