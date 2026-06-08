قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 28 و40 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.