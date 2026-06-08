حتى 40 قرشًا.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات
كتب : ميريت نادي
سعر الدولار
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 28 و40 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 8-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.07 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.08 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.