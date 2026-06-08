قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية المتهم بقتل زوجته بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون إلى جلسة غدٍ الثلاثاء.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليها وهيئة الدفاع، فيما انتظرت الأسرة بدء نظر القضية أملاً في صدور قرار حاسم بشأن المتهم.

أسرة ضحية زوجها تطالب بأقصى عقوبة

وأكد محامي أسرة المجني عليها، في تصريحات سابقة لموقع مصراوي، أن هيئة الدفاع تتمسك بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مشيراً إلى أن أوراق القضية والتحقيقات تضمنت اعترافات وأدلة تدعم الاتهام.

كما أوضح أن التحريات أكدت حسن سيرة وسلوك المجني عليها ونفت ما تردد من مزاعم حاول المتهم الاستناد إليها لتبرير جريمته.

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالمنوفية

وتعود أحداث القضية إلى 30 أبريل الماضي عندما شهدت قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون جريمة مأساوية بعد مقتل سيدة تدعى أسماء ف، 26 عاماً.

وكشفت التحقيقات أن خلافات أسرية دفعت الزوجة إلى الإقامة لفترة بمنزل أسرتها بصحبة طفليها، قبل أن يعود الزوج لمحاولة إعادتها.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم تعدى على زوجته بسكين داخل منزل أسرتها، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحيله إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية غداً الثلاثاء.