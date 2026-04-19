قبل أن تغرب شمس يوم عادي بقرية برك الخيام بمركز كرداسة في محافظة الجيزة، تحوّل داخل أحد المقاهي مشهد هادئ إلى جريمة مأساوية، بعدما لقي الشاب “محمد حسن حنفي” مصرعه بطعنة نافذة، إثر تدخله لمنع عدد من الأشخاص من تعاطي المواد المخدرة داخل المقهى.

طعنة تنهي حياته بعد منعه تعاطي المخدرات داخل مقهى

كان محمد قد افتتح قبل أشهر مقهى صغيرًا في قريته لكسب رزقه، وظل حريصًا على الحفاظ على هدوء المكان ومنع أي سلوكيات خارجة داخله. وخلال الواقعة، لاحظ محاولة بعض المتواجدين تعاطي مواد مخدرة، فحاول منعهم أكثر من مرة مؤكدًا رفضه القاطع، قائلًا: “عيب يا رجالة.. الكلام ده مش هينفع هنا”، لكن محاولاته لم تُقابل بالاستجابة.

استشاط أحد المتواجدين، وهو عاطل له معلومات جنائية، غضبًا من حديث صاحب المقهى، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قبل أن تنتهي مؤقتًا دون إصابات.

شاب يُقتل داخل مقهى بعد محاولة منع تعاطي المخدرات

وفي اليوم التالي، عاد المتهم إلى المقهى مرة أخرى، لكنه كان يحمل سلاحًا أبيض “مطواة”، وما إن شاهده حتى نشبت مشاجرة جديدة بينه وبين محمد، انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في الصدر، ليسقط الضحية أرضًا وسط ذهول الحاضرين.

حاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفى، إلا أن الإصابة كانت قاتلة، وفارق الحياة متأثرًا بها، لتتحول محاولة المنع إلى نهاية مأساوية.

نهاية مأساوية لصاحب مقهى بالجيزة

وكشفت تحريات المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، أن المتهم سبق تورطه في واقعة اعتداء مماثلة قبل أشهر، أسفرت عن إصابة شخص بعجز مستديم في القدم، قبل أن يعاود ارتكاب جريمته مجددًا، والتي انتهت هذه المرة بالقتل.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟