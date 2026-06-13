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الجنايات تصدر حكمها على 11 متهمًا في قضية "خلية حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 13/06/2026

اليوم.. النطق بالحكم على 11 متهمًا في قضية "خلية ح

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تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، حكمها على 11 متهمًا في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية حلوان".

وقال أمر الإحالة إن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

11 متهمًا في قضية "خلية حلوان"

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما أمد المتهم الثاني الجماعة الإرهابية بأدوات وآلات مع علمه بأغراضها.

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محكمة الجنايات النيابة العامة خلية حلوان جماعة إرهابية

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