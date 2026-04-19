الداخلية تواصل المرحلة 28 من "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة "كلنا واحد"، التي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

الداخلية توسّع منافذ البيع وتدعم الأسر

وتستهدف المرحلة الحالية توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في جميع المحافظات، من خلال المنافذ والسرادقات المعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وجرى التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية، إلى جانب مسؤولي كبرى السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، حيث تشمل المبادرة 2642 فرعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منافذ وفروع منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

الداخلية تضخ السلع بأسعار مخفضة عبر "كلنا واحد"

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" الخاصة بالوزارة، والمعلنة أيضًا عبر الموقع الرسمي.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، الهادفة إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

