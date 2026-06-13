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الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة بالسلاح والشوم" على أرض زراعية في البحيرة

كتب : صابر المحلاوي

10:33 م 13/06/2026

مشاجرة ارشيفية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية والتراشق بالحجارة في محافظة البحيرة.

مشاجرة بالسلاح على أرض زراعية في البحيرة

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 11 يونيو الجاري، تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين من المقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة الزراعية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة مزارع وشقيقه بكدمات متفرقة، فيما تبادل الطرفان التعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية والحجارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، كما ضُبط بحوزتهم سلاحان أبيضان و3 عصي خشبية استخدمت في الواقعة، واعترفوا بارتكابها بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية مشاجرة أسلحة بيضاء الجيرة الزراعية

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