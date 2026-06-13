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ضبط عاملين ظهرا في فيديو لحظة سرقة "موتوسيكل" بالفيوم

كتب : صابر المحلاوي

10:30 م 13/06/2026

وزارة الداخلية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد شوارع الفيوم.

سرقة دراجة نارية بالفيوم بعد تداول فيديو للواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغًا من عامل يفيد باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام أحد المحال بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاملان مقيمان بمحافظة الفيوم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم ضبطها وإعادتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية سرقة دراجة نارية ضبط متهمين استعادة مسروقات

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