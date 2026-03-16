فيديوهات مثيرة على السوشيال تسقط صانعة محتوى في قبضة مباحث الآداب
كتب : مصراوي
صانعة محتوى تنشر فيديوهات راقصة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
أمكن ضبطها "مُسجلة جنائيا" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.
وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
