كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صورًا لشاب مصاب، مع ادعاءات بتعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في القاهرة، وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلاف على أولوية المرور، تطورت إلى تعدى بالسب والضرب.

وتبين أنه في 12 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة الساحل إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالب مصاب بجرح قطعي في الوجه، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لسؤاله حول ملابسات الواقعة، حيث قرر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين أحد الأشخاص في الشارع بسبب أولوية المرور، قبل أن تتطور إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم. و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه تخلص من السلاح المستخدم عقب المشاجرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.