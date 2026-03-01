الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة مرورية وتفحص 1256 سائقًا خلال 24 ساعة

شنّت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 100529 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1256 سائقًا، وثبت تعاطي 39 حالة للمواد المخدرة. وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 680 مخالفة متنوعة، وفحص 108 سائقين أسفرت النتائج عن 6 حالات تعاطي مخدرات، إضافة لضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 37 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على سيارة مخالفة لقوانين المرور.

اتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات والوقائع المضبوطة لضمان الانضباط والسلامة المرورية.

