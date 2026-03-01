واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة العناصر الإجرامية، في إطار توجيهات وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات، حيث أسفرت الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من دوائر أقسام الشرطة.

ففي دائرة قسم شرطة الشرابية، تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بإرشادهما.

وفي دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تم ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات بإرشاده.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بضبط شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم العثور على الدراجات المستولى عليها داخل مسكن أحدهما.

وفي دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تم ضبط شخصين لسرقتهما مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية ومصوغات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين، مستغلين عمل أحدهما لدى مالك الشقة وعلمه بوجود الأموال والمشغولات، وتم ضبط المسروقات في مسكنهما.

وفي دائرة قسم شرطة الموسكي، تم ضبط عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وضُبطت بحوزته المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة مباشرة التحقيقات.

