مشاجرة بالأسلحة البيضاء وبندقية خرطوش بكفر الشيخ.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:21 م 01/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة المنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بين عدد من الأشخاص وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش بكفر الشيخ.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24 فبراير المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص) ، طرف ثان: (5 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، إثر حدوث مشادة كلامية لخلافات فيما بينهم حول الجيرة على ممر بأرض زراعية، وقيام أحدهم بالتهديد بسلاح نارى دون إستخدامه.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى والسلاح النارى الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بندقية خرطوش كفر الشيخ

