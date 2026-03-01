تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأحد، من انتشال جثمان الطفل أحمد فتحي ناصر، الذي لقي مصرعه غرقا بمشروع ناصر بالنوبارية، إثر انقلاب تروسيكل أمس كان يقل 12 من العمالة بالإضافة إلى السائق.

تمشيط 15 كيلو للبحث عن الجثمان

دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من الغواصين، لتمشيط المنطقة بالكامل، وجرى تمشيط نحو 15 كيلو في نطاق محطة 4 بمشروع ناصر بالنوبارية، حتى جرى العثور على الجثمان وانتشاله.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، يفيد بانقلاب تروسيكل محمل بعدد 12 عاملا بالإضافة إلى السائق، داخل نطاق محطة 4 بمشروع ناصر بالنوبارية، ما أسفر عن سقوط مستقليه بالمياه.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين غرق الطفل أحمد فتحي ناصر، بينما جرى إنقاذ باقي مستقلي التروسيكل وعددهم 12 عاملا والسائق.

إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق

أودع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليمه لذويه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.