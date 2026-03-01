قال مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية، مايكل حنا، إن الولايات المتحدة شرعت فعليًا في التحضير لعملية عسكرية منذ "التصريحات المفاجئة" التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ما وُصف بأنه "هجوم استباقي" على إيران صباح السبت، وسط ضربات مركزة أودت بحياة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة، على رأسهم مستشاره علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، ووزير الدفاع أمير ناصر زادة.

وعقب تلك الهجمات، دعا ترامب الإيرانيين إلى تولي السيطرة على حكومتهم، بعد أن تنهي بلاده الهجمات التي تشنها في طهران.

وأوضح "حنا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" من واشنطن، أنه "رغم إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات، فإنه بات واضحًا الآن أن ترامب كان يتوقع ما يشبه الاستسلام إذا ما وافق على إبرام اتفاق".

واعتبر أنه "من دون اتفاق، يكون ترامب قد قيّد خياراته إلى حد كبير، بعدما وضع مصداقيته على المحك من خلال تهديداته السابقة".

وعن مدة الحرب، أشار "حنا" إلى أن "الأمر يعتمد الآن على كيفية رد إيران؛ فقد يكون ترامب مستعدًا للنظر في مخرج قريب المدى، مستندًا إلى مقتل خامنئي كمبرر لإنهاء الحرب سريعًا، لكن مجرد التراجع في هذه المرحلة قد يكون أمرًا يفوق قدرة إيران على القبول".

يأتي ذلك في الوقت الذي توعد فيه الحرس الثوري الإيراني بإنزال ما وصفه بـ"عقاب شديد وحاسم" بـ"قتلة" خامنئي، في حين حذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل"، في حال نفذت الأخيرة تهديدها بشن هجوم كبير.

ومع فجر الأحد، بدأت إيران شن هجمات جديدة على إسرائيل وعلى قواعد أمريكية في المنطقة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات جديدة في مدن خليجية.

ومضى مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية قائلًا إنه "إذا وقعت ضربات إيرانية إضافية، لا سيما إذا استهدفت أفرادًا أمريكيين، فإن ديناميكيات التصعيد ستكون بالغة الصعوبة في الاحتواء".