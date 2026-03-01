سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 8397 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8562 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7491 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6421 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59934 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

