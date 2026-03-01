إعلان

الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق و3 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:46 ص 01/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة. ووفق جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تم ضبط نحو 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) من المخالفين خلال 24 ساعة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

في سياق متصل، استمر قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا بقيمة تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دقيق عملات أجنبية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
شئون عربية و دولية

"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران
أخبار مصر

مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران
إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات
اقتصاد

عيار 21 يتخطى 7500 جنيه.. قفزه جديدة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران