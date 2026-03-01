الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق و3 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة. ووفق جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تم ضبط نحو 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) من المخالفين خلال 24 ساعة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

في سياق متصل، استمر قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا بقيمة تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الاقتصاد القومي.

