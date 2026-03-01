إعلان

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية

كتب : علاء عمران

11:35 ص 01/03/2026

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تكبيل طفلين بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليهما بالضرب بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الطفلين الظاهرين في الصورة، وتبين أنهما طالبان ومقيمان بدائرة القسم.

وبسؤالهما، أقرا بقيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بذات الدائرة، بتقييدهما بأحد أعمدة الإنارة أمام محل سكنهم، والتعدي عليهما بالضرب دون إحداث إصابات، وذلك بدعوى محاولتهما سرقة "فرع زينة كهربائي" من مدخل العقار محل سكن المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررين فعلتهم بالسبب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية فرع زينة زينة رمضان شرطة ثان العاشر

