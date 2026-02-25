إعلان

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين

كتب : نشأت حمدي

06:24 م 25/02/2026

أحمد كوجك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير المالية أحمد كوجك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكدًا أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وجميعنا "بنشتغل عند الناس"، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.

وأوضح أن 25% من الحصيلة ستتوجه إلى المحليات و25% إلى صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أن العائد من القانون سيُستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كوجك الضريبة على العقارات تعديل قانون الضريبة إعفاء الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
أخبار وتقارير

"فيه شعوب باعت دولها".. الجلاد: "الشعب المصري يأكل عيش حاف لكن يفضل قاعد
سماح أنور تتعرض لصدمة في"رامز ليفل الوحس": "أنا خايفة أوي"
دراما و تليفزيون

سماح أنور تتعرض لصدمة في"رامز ليفل الوحس": "أنا خايفة أوي"
محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
حوادث وقضايا

محامي فرد الأمن يطالب بتعويض 5 ملايين لكل ضحية وتغطية تلفيات الشركة 
الصور الأولى من جنازة والد مي عمر
زووم

الصور الأولى من جنازة والد مي عمر

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟
سفرة رمضان

الخيار الآمن.. لماذا ينصح الأطباء بالسلطة لمرضى السكري؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الإعلامي الكبير فهمي عمر شيخ الإذاعيين عن عمر يناهز 98 عامًا
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة