ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:27 م 01/03/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 1-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35386.67 جنيه، بزيادة 428.34 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37302.94 جنيه، بزيادة 552.94 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3927.78 جنيه، بتراجع 172.22جنيه.

أسعار مواد البناء ارتفاع الحديد الأسمنت

