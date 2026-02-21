كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
كتب : رمضان يونس
02:11 ص 21/02/2026 تعديل في 02:16 ص
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو إطلاق النار على طفل ووالده من قبل مجهولين في باسوس بالقليوبية.
ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية.