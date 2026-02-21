كشفت هوية المعتدي.. الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو إطلاق النار على طفل ووالده من قبل مجهولين في باسوس بالقليوبية.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية.

تلقي قسم شرطة القناطر الخيرية مساء 19 الجاري، بلاغًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها مالك مصنع سلك ، ونجله سن5 - مصابان "برش خرطوش وجروح قطعية"، وبسؤال المجنى عليه الأول إتهم خال زوجته - مقيم بدائرة المركز) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم.



عقب تقنين الإجراءات جرى القبض على مرتكبى الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى بندقية خرطوش - فرد خرطوش - سلاح أبيض

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.