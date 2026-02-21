إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

كتب : رمضان يونس

02:11 ص 21/02/2026 تعديل في 02:16 ص
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو إطلاق النار على طفل ووالده من قبل مجهولين في باسوس بالقليوبية.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بالتعدى على شخص ونجله وإحداث إصابتهما بأحد الشوارع بالقليوبية.

تلقي قسم شرطة القناطر الخيرية مساء 19 الجاري، بلاغًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها مالك مصنع سلك ، ونجله سن5 - مصابان "برش خرطوش وجروح قطعية"، وبسؤال المجنى عليه الأول إتهم خال زوجته - مقيم بدائرة المركز) بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع أنجاله بسبب خلافات أسرية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات جرى القبض على مرتكبى الواقعة 4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وضُبط بحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى بندقية خرطوش - فرد خرطوش - سلاح أبيض
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

طفل باسوس طلاق النار على طفل ووالده اقعة باسوس لداخلية لقناطر الخيرية خلافات عائلية

