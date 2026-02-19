في هدوء التجمع الخامس وبينما كانت الشمس تتوسط السماء وقت صلاة الظهر، لم يكن يدور بخلد فرد أمن بمنتجع سكني أن "مصحفه" الذي يقرأ فيه سيكون شاهده الوحيد على وصلة من الضرب والإهانة. واقعة هزت منصات التواصل الاجتماعي، بطلها ساكن غاضب، وضحيته شاب كان يؤدي عمله في صمت.

تبدأ الحكاية بشهادة أحد الجيران، سيدة صرخت من شرفة شقتها "فرد الأمن بيموت". نزل زوجها مسرعا ليجد مشهدًا صادما. ساكن الكمبوند ينهال بالضرب والسباب على فرد الأمن، ويصفعه على وجهه دون رحمة.

كان بيقرأ قرآن

المفارقة المؤلمة التي كشفها شهود العيان، هي أن فرد الأمن لم يدخل في مشادة مع أحد، بل كان يجلس يقرأ القرآن قبل أن يفاجئه المتهم باعتداء وحشي طال مناطق حساسة في جسده، وضربات مركزة على الرأس والرقبة. لم يسلم حتى الجار الذي حاول التدخل للتهدئة، حيث ناله نصيب من السباب بالألفاظ الخادشة للحياء.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، فقد وثقت كاميرات المراقبة وهواتف السكان كل لحظة "بالصوت والصورة". توجه المجني عليه للمستشفى مصاباً بكدمات متفرقة وحرر محضرا بالواقعة.

الأجهزة الأمنية بدأت في فحص مقاطع الفيديو المتداولة لتحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.