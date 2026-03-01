شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة شملت سحب رخص المركبات، وضبط قائدي الدراجات النارية بدون خوذة، ورفع المركبات المتروكة والمتهالكة من الشوارع، في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة والحفاظ على انسياب الحركة المرورية.

سحب 838 رخصة لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت وحدات المرور من سحب 838 رخصة لمركبات لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس، مع استمرار استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، وذلك لتفعيل المنظومة الإلكترونية المرورية المتكاملة.

ضبط 1043 مخالفة لدراجات نارية بدون خوذة

كما تم ضبط 1043 مخالفة لدراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة، مع تأكيد الوزارة على التزام قائدي الدراجات والسيارات بالقوانين المرورية لتجنب الحوادث والمسائلة القانونية.

رفع 40 مركبة متروكة ومتهالكة من الشوارع

وفي القاهرة والجيزة، تمكنت الإدارات المرورية من رفع 40 مركبة متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على المظهر العام للشوارع وضمان انسياب الحركة المرورية بشكل آمن.

