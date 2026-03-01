مؤشر "مسقط 30" ينخفض 1.42% خلال تعاملات جلسة اليوم

قلص مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" تراجعه إلى 1.42%، أي ما يعادل 104.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 7288 نقطة خلال جلسة اليوم.

وكانت بورصة مسقط قد افتتحت تعاملات اليوم الأحد على تراجع، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 3.11%، وسط توترات جيوسياسية وتصاعد الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

جاء ذلك في أول رد فعل على توجيه أمريكا ضربة عسكرية لإيران أمس وسط مخاوف بالتبعات السلبية للحرب على المنطقة والاقتصاد العالمي.

كانت بورصة الكويت أعلنت تعليق التداول في السوق اعتباراً من اليوم الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.

