وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقتل خامنئي بأنه جريمة قتل متعمدة، وقال إنه انتهك جميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.

وفي برقية تعزية وجهها بوتين إلى نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان ونشرها الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا خالص تعازيّ في قضية مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد علي خامنئي، وأفراد أسرته، في انتهاك صارخ لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".

وتابع: "أرجو نقل كلمات أخلص المواساة وتعازينا لأسرة المرشد الأعلى ومحبيه، والحكومة والشعب الإيراني بأسره"، مضيفًا: "سيذكر آية الله خامنئي في بلادنا زعيما فذا أسهم إسهاما عظيما في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية، ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة".