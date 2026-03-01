إعلان

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية

كتب : محمد نصار

01:36 م 01/03/2026

بيت الزكاة والصدقات المصري

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري؛ لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم وإدخال السرور عليهم قبل عيد الفطر المبارك.

وأعلن "بيت الزكاة والصدقات"، في بيان، اليوم الأحد، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2026، متضمنة منحة عيد الفطر، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة، ويبدأ صرف الإعانة الشهرية مع المنحة اليوم الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "بيت الزكاة والصدقات"، إلى أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج "سند" لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات عيد الفطر إعانة بيت الزكاة والصدقات

