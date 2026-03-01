أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن إدانته الشديدة للعدوان الإيراني على دول الخليج، مؤكداً وقوفه الكامل خلف القيادة السياسية في مواقفها الداعمة للتضامن العربي ومساندة الدول الشقيقة في مواجهة أي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، شدد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد رئيس المجلس أن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.