مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالسلام

كتب : محمود الشوربجي

10:33 م 02/02/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقى شخص مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم السلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام قائد سيارة مسرعة بدهس مواطن خلال محاولته عبور الطريق ولاذ بالفرار.

وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بضبط السائق.

