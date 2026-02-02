إعلان

"استولى على 2 مليار جنيه".. حبس مستريح السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب : أحمد عادل

08:23 م 02/02/2026

تعبيرية

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.

وشهدت جلسة التحقيق حضور المحامي أحمد سامي المليجي، دفاع المجني عليهم، حيث واجه المتهم بالأدلة والمستندات التي تثبت تورطه في إدارة مخطط احتيالي تحت ستار استيراد السيارات من الخارج، وقدم طلباً بالحجز الاحتياطي على أمواله وممتلكاته لضمان حقوق الضحايا.

وكان الإنتربول المصري، سلم "مستريح السيارات" الهارب خارج البلاد "أمير الهلالي"، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وألقت السلطات المختصة بدولة الإمارات، في شهر يونيه الماضي2025، القبض على "أمير الهلالي"، وجرى حينها تسليمه لمكتب النائب العام بالإمارات لحين ترحيله لمصر.

النيابة العامة مستريح السيارات أمير الهلالي الاستيلاء على اموال

