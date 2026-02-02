إعلان

ضبط 12 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:01 م 02/02/2026

أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال وسيدتين لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وتم ضبط 15 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.

ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.

التسول أعمال التسول محافظة الجيزة

متى يعود عداد الكهرباء "الكارت" إلى الشريحة الأولى?
متى يعود عداد الكهرباء "الكارت" إلى الشريحة الأولى؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
بينها إطلالات غريبة.. النجمات يتألقن على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي
أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف
استعدادات علمية لاحتمال اصطدام كويكب بالقمر.. ماذا يحدث للأرض؟
استعدادات علمية لاحتمال اصطدام كويكب بالقمر.. ماذا يحدث للأرض؟

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر