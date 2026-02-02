ضبط 12 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة
كتب : علاء عمران
أعمال التسول
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال وسيدتين لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
وتم ضبط 15 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم.
ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.
